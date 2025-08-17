열차 운행·시설물 점검도 AI가…코레일 ‘자동검측 시스템’ 확대

ITX-새마을 열차에 설치된 자동검측 시스템. 코레일 제공

자동검측 시스템은 열차 운행 시 자동으로 전차선 궤도 선로 신호 통신 등 5개 분야 17개 항목의 안전상태를 실시간으로 파악하는 시스템이다.

수집된 데이터는 열차와 선로의 현재 상황에 맞춰 수리·정비하는 ‘상태기반 유지보수(CBM)’에 활용된다.

현재 ITX-새마을 열차와 KTX 등 4대에 설치돼 있는 검측 설비를 향후 수도권전철 전동열차 3대에도 추가로 설치해 총 7대까지 늘리기로 했다.

2030년에는 분당선 전동열차와 강릉선, 중앙선 KTX-이음 등에도 추가로 시스템을 설치한다는 방침이다.

자동검측 시스템의 까치집 검출장치는 올해 상반기에만

180여건 탐지해냈다.

전력공급을 방해해 열차 운행에 지장을 주는 까치집은 기존에 봄철 순회 점검과 신고 캠페인 등을 통해 제거해야 했지만, 자동검측 시스템을 활용하면 실시간으로 확인이 가능하다.

이성형 코레일 전기본부장은 “빅데이터와 AI를 활용한 스마트 유지보수 체계를 구축해 국민이 더욱 안전하고 편리하게 철도를 이용할 수 있도록 만들 것”이라고 말했다.