미래 에너지원 SMR에 뛰어든 TK…정부 정책 방향 촉각

정부의 국정과제 중 에너지 분야 기조는 기후위기 대응을 위한 탄소중립 등 친환경 에너지에 집중됐다. SMR 등 원전에 관한 내용은 언급되지 않았다. 이에 대구·경북에서는 그동안 공을 들린 SMR 사업에 영향이 있지 않을까 걱정하는 모습이다.