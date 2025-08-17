고객집 강도질한 농협 직원 “희귀병 치료비 빚 때문”

강도상해 혐의로 구속영장이 청구된 30대 농협 직원이 지난달 30일 구속 전 피의자 심문을 위해 경기도 의정부시 가능동 의정부지방법원 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

80대 노부부의 아파트에 침입해 금품을 훔친 포천농협 소속 직원이 희귀병 치료비와 가족 문제로 인한 채무에 시달리다 범행한 것으로 드러났다. 경찰은 개인적 사정이 복합적으로 작용해 사건이 발생한 것으로 잠정 판단했다.