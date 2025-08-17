시사 전체기사

제주국제자유도시개발센터 ‘사업·공급 정보’ 한눈에 쉽게 본다

입력:2025-08-17 11:37
제주국제자유도시개발센터가 최근 서비스를 개시한 '사업용자산 정보시스템' 첫 화면 캡쳐.

국토교통부 산하 공기업인 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 개발사업 정보 등을 웹 지도에서 편리하게 확인할 수 있는 ‘사업용자산 정보시스템’ 서비스를 개시했다.

이곳에서는 기존에 사진이나 공고문으로 제공하던 개발사업 및 부동산 공급 등의 정보를 디지털 웹 지도 화면을 통해 입체적이고 시각적으로 제공한다.

사업 개요, 추진 현황을 비롯해 토지 등의 공급 또는 공급 예정 물건 확인, 사업 구역계 및 토지이용계획, 주변지역 부동산종합 정보를 클릭 한 번으로 직관적으로 확인할 수 있다.

누구나 회원가입 없이 컴퓨터, 태블릿, 모바일 등 각종 기기에서 사용할 수 있다.

현상훈 JDC 운영지원처장은 “JDC 사업용자산 데이터를 통합하고 디지털화해 자산관리 업무의 정확성을 높이고, 웹 지도 기반 시스템을 통해 누구나 쉽게 JDC 사업정보에 접근할 수 있도록 개방성을 확보하는 데 중점을 두었다”고 설명했다

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

