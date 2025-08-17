한국뮤지컬학회 창립…한국 뮤지컬사 정리 등 뮤지컬학 정립

16일 발기인대회 및 창립총회… 초대 회장에 고희경 홍대 교수 추대

한국뮤지컬학회가 16일 서울 대학로 예술가의집에서 발기인대회 및 창립총회를 열고 첫발을 뗐다. 이날 창립총회는 국내 뮤지컬 관련 학계와 산업계 등에서 활동하는 전문가들이 다수 참여했다. 한국뮤지컬학회는 한국 뮤지컬의 역사를 정리하고 뮤지컬학을 정립할 예정이다. 한국뮤지컬학회

한국뮤지컬학회가 16일 서울 대학로 예술가의집에서 발기인대회 및 창립총회를 열고 첫발을 뗐다. 이날 창립총회에서 초대 회장과 부회장으로 고희경(오른쪽에서 두 번째) 홍대 대학원장과 원종원(오른쪽) 순천향대 학장이 추대됐다. 이날 창립 총회에는 송승환(왼쪽) PMC프로덕션 예술총감독과 유희성(왼쪽에서 두 번째) 전 서울예술단 이사장 등 학계와 산업계 전문가들이 수십여명 참여했다. 한국뮤지컬학회

한국 뮤지컬의 폭발적인 시장 규모 확대와 한국 대학로에서 만들어진 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’이 토니상을 받고 한국 프로듀서가 브로드웨이에서 뮤지컬을 제작해 올리는 등 국제적 위상이 제고됐음에도 독립적 학술 분과로서 뮤지컬학은 명확히 정립돼 있지 않은 실정”이라면서 “한