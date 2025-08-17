경기도, 주한미군 반환공여구역 개발 주도적 추진

이재명 대통령과 김동연 지사 의지 결합

정부 의존 넘어 경기도형 개발전략 마련

특별한 희생 대한 특별한 보상 방안 강구

이날 회의에서는 반환공여구역과 주변 지역을 아우르는 종합적 개발 방향을 설정하고, 의정부·파주·동두천 등 경기 북부, 하남·화성 등 경기 동·서부 대개발 사업과 연계한 기반시설 확충 방안을 논의했다.

도로·철도 등 교통망 개선을 통해 개발사업을 지원하고, 각 지역 특성에 맞는 산업·기업 중심형과 문화 중심형 개발을 병행함으로써 일자리 창출과 주민 생활 질 향상을 동시에 달성하는 방안도 다뤄졌다. 또한 세제 감면 혜택 부여 등 제도적 지원 필요성도 제기됐다.