DJ 서거 16주기 추모식 개최
김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식이 18일 열린다. 우원식 국회의장이 추모위원장을 맡고 여야 지도부가 참석한다.
김대중평화센터(이사장 김홍업)는 18일 오전 10시 국립 서울현충원 현충관에서 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식을 개최한다고 17일 밝혔다.
추모사는 추모위원장을 맡은 우 의장부터 낭독한다. 이어 정청래 더불어민주당 대표와 송언석 국민의힘 비상대책위원장의 추도사도 진행된다.
추모식에는 김선민 조국혁신당 대표 권한대행, 이준석 개혁신당 대표, 김재연 진보당 대표, 김병기 더불어민주당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표도 참석한다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석 등이 참석한다.
노재헌·김현철·노건호씨 등 전직 대통령 자제들과 권노갑 김대중재단 이사장, 김원기·김채정·문희상·정세균 전 국회의장 등 전·현직 국회의원과 시민단체 대표 등 800여명이 자리할 예정이다.
