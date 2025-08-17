시사 전체기사

인천항만공사, K-푸드 싱가포르 판로 개척 지원 나서

입력:2025-08-17 10:41
공유하기
글자 크기 조정
인천항만공사 신사옥 IBS타워. IPA 제공

인천항만공사(IPA)는 최근 전 세계적으로 높아진 K-푸드에 대한 관심을 바탕으로 식품 분야 수출 중소기업 대상 싱가포르 판로개척 지원사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

공사와 코트라(KOTRA) 인천지원본부는 사업의 원활한 추진을 위해 18일 업무협약을 체결하고 싱가포르 무역관 등 현지 사정에 밝은 협업기관과의 파트너십을 바탕으로 기업들의 실질적 시장 진출에 집중한다는 방침이다.

이번 사업에서는 수출 유망 식품 중소기업 7곳을 선정해 12월까지 총 2000만원 규모의 마케팅 및 유통망 진입을 지원한다. 선정된 기업은 싱가포르 현지 온라인 플랫폼 입점, 오프라인 매장 전시 및 판촉 행사 등에 참여하게 된다.

참가기업 모집은 18일부터 진행된다. 자세한 공고내용은 상생누리 홈페이지 또는 코트라 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

신재완 공사 ESG 경영실장은 “싱가포르는 동남아시아 시장 진출의 관문으로 중소 수출기업들의 지속가능한 성장 기반 마련을 위해 중요한 지역”이라며 “앞으로도 중소기업의 해외 판로 개척을 지속적으로 지원해 중소기업과 인천항이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
385
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
마포구 창전동 아파트 화재로 1명 사망·9명 부상
‘노딜’ 트럼프, 젤렌스키에게 “합의해”…푸틴은 “우크라 동부 내놔”
81.5㎞ 완주 확 풀려버린 다리…션 광복절 기부 마라톤 모습
출소 후 SNS 활동 재개한 조국…책 사진 올리며 “폐문독서”
법무부 “尹 실명 위기 아냐…건강 안 좋다고 보기 어려워”
“임시공휴일 검토 안 해” 추석 최장 ‘10일 연휴’ 물건너 갔다
[단독] “가출한 딸 로스쿨 학비 보내라” 거짓말로 58억원 뜯어낸 30대 여성
“존경합니다” 흙탕물에 맨손 넣어 배수구 뚫은 ‘빗속 영웅’
국민일보 신문구독