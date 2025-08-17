아트센터인천, 9월부터 예술교육 아카데미 가을학기 정규강좌

예술교육 아카데미 가을학기 정규강좌 포스터. 인천경제청 제공

‘클래식 라운지’는 경향신문 음악전문기자 문학수 강사를 통해 모차르트의 음악을 해설과 함께 풀어내며, ‘ACI 성인합창단 ON STAGE’는 인천시립소년소녀합창단 조현경 지휘자와 함께 합창을 배우고 실연하는 경험으로 구성된다.