[속보] 마포 창전동 아파트 화재…2명 사망·13명 부상

입력:2025-08-17 10:27
수정:2025-08-17 11:10
17일 서울 마포구 창전동 한 아파트에서 화재가 발생, 소방대원들이 잔불을 정리하고 있다. 연합뉴스

마포 아파트 화재 사상자 늘어나…2명 사망·13명 부상

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

