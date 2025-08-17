‘이 노래’ 덕에 7월 K팝 음원 이용량 반등…한달새 8% ↑
넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적인 인기를 누리면서 국내 스트리밍 시장도 수혜를 누리고 있다는 분석이 나왔다.
17일 써클차트 디지털차트 상위 400곡의 스트리밍 데이터를 김진우 음악전문 데이터저널리스트가 분석한 보고서에 따르면 지난달 음원 이용량은 6월에 비해 7.9％ 증가했다.
상위 400곡 가운데 발매 3개월 이내 신곡이 차지한 점유율은 6월 15.6％에서 7월 22.9％로 7.3％ 포인트 늘었다.
올해 3월 이후 매달 감소하던 음원 이용량은 4개월 만에 반등했고, 신곡 점유율은 올해 중 가장 높은 수치를 기록했다.
한국음악콘텐츠협회가 운영하는 써클차트는 각종 음원 플랫폼의 스트리밍, 다운로드 수치 등을 바탕으로 디지털 차트를 집계한다.
지난달 월간차트를 살펴보면 기존 히트곡들이 지난 6월과 비슷하거나 하락한 성적을 거둔 가운데 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST를 비롯한 신곡이 차트 최상위권을 지배했다.
케이팝 데몬 헌터스 OST ‘골든’(Golden)은 이용량 점수 약 1억1400만점으로 월간차트 정상에 올랐다.
OST가 써클차트 월간차트 정상에 오른 것은 2021년 임영웅이 부른 ‘사랑은 늘 도망가’ 이후 4년 만이다.
작품의 또 다른 OST ‘소다 팝’(Soda Pop)은 3위를 차지했고, 이외에도 ‘유어 아이돌’(Your Idol), ‘하우 잇츠 던’(How It's Done) 등 9곡이 상위 400위 안에 들었다.
신인 혼성그룹 올데이 프로젝트의 데뷔곡 ‘페이머스’(FAMOUS)는 약 8300만점으로 2위를 차지했다.
케이팝 데몬 헌터스는 악령들로부터 인간세계를 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스를 주인공으로 한 애니메이션이다.
지난 6월 공개 이후 열풍을 일으키면서 역대 넷플릭스 영화 중 가장 많이 시청한 작품 2위에 올랐다.
OST 골든은 세계 양대 차트로 불리는 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’을 석권했다. 국내에서도 멜론·지니벅스 등 각종 음원 플랫폼 차트 정상을 휩쓸고 있다.
김진우 저널리스트는 “케이팝 데몬 헌터스 OST가 최근 침체했던 국내 음원시장에 생기를 불어넣고 있다”며 “지난 4∼5개월간 부진을 거듭하던 시장이 반등한 것은 순전히 케이팝 데몬 헌터스라는 콘텐츠가 지닌 힘 덕분”이라고 강조했다.
