81.5㎞ 완주 확 풀려버린 다리…션 광복절 기부 마라톤 모습

가수 션이 광복절인 15일 서울 상암 월드컵공원에서 열린 해비타트 815런에서 81.5㎞를 완주한 뒤 다리가 풀린 모습. 션 인스타그램 영상 캡처

오프라인 런에 참여한 시민 4000명은 8.15km를 함께 달렸다. 션은 특히 정식 마라톤인

독립유공자 후손분에게 집 한채 지어드리겠다고 시작한 일이

콘서트로 참여했다.

참가자들은 전국 각지에서 일정 거리(3.1, 4.5

8.15

) 중 원하는 코스를 선택해 달린 뒤, 네이버 해피빈과 블로그, 인스타그램을 통해 러닝을 인증했다.