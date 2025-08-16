“신천지 건물 용도변경 반대” 고양시민·교계·정치권 한목소리

16일 신천지 소유 건물 앞에서

대규모 종교용지 변경 반대 집회 열어

4명 국회의원 입장서 “107만 고양시민 뜻 지켜 달라”

‘신천지 건물(풍동) 용도변경 규탄집회’ 참석자들이 16일 고양시 일산동구 풍동의 신천지 소유 건물 앞에서 '신천지 OUT(아웃)'라고 적힌 손팻말을 들고 있다.

박한수 예장통합 이단사이비대책위원장이 발언하고 있다.

신천지 측에 용도변경을 허가할 경우 학습권 침해로 이어질 수 있다”고 우려했다.

고양시 지역 국회의원 4명(김성회·한준호·이기헌·김영환) 공동 의견서.

국민의힘 15명, 무소속 2명, 더불어민주당 17명 등 정당을 가리지 않고 모두 반대 입장을 함께했다.

김해련 고양특례시의회 의원은 “1심 당시에도 반대 촉구 결의안을 제출했고 이후 진행 상황을 계속 챙겨왔다”며 “주민들 요청에 따라 모든 의원들이 의견서를 작성해 오늘 공동 제출했다”고 설명했다.

고양시의회 의원들과 시민단체 임원들이 16일 경기도 고양 풍동 일대에서 기념사진을 촬영하고 있다.