“임시공휴일 검토 안 해” 추석 최장 ‘10일 연휴’ 물건너 갔다

내수 활성화 효과 의문…설 연휴 당시 해외 여행만 늘어

국회입법조사처가 지난 6월 발표한 ‘임시공휴일 지정의 명암: 내수 활성화와 휴식권 보장의 현실과 한계’ 보고서에 따르면, 지난 1월 해외 관광객은 297만3000명으로 월간 기준 사상 최고 수준이었다. 지난해 같은 달보다 7.3% 증가했다. 반면 국내 관광 소비 지출액은 3조원으로 지난해 같은 달보다 1.8% 줄었다.