시사 전체기사

김용현, 경호처장 시절 무인기 작전 관여 정황

입력:2025-08-16 13:44
공유하기
글자 크기 조정
김용현 전 국방장관. 연합뉴스

12·3 비상계엄 사태의 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 김용현 전 국방부 장관이 대통령경호처장이던 지난해 6월 군 핵심 관계자들에게 비화폰을 통해 무인기 작전 진행 상황을 물어본 정황을 확인한 것으로 파악됐다.

16일 법조계에 따르면 김 전 장관은 지난해 6월 16일 오후 8시쯤 여인형 전 방첩사령관과 함께 무인기 침투 작전을 논의하면서 김명수 합동참모본부 의장, 김용대 드론작전사령관, 신원식 당시 국방부 장관과 비화폰으로 통화했다.

김 전 장관은 김 의장에게 무인기에 전단통을 부착하는 드론사의 실험이 잘 진행되고 있는지 물었고, 김 의장은 잘 모른다는 취지로 답한 것으로 알려졌다.

이어 여 전 사령관이 김 사령관에게 비화폰으로 연락해 김 전 장관을 바꿔줬고, 김 전 장관은 “무인기 실험을 준비하는 게 있다고 하던데 합참에 보고가 안 된 것이냐”고 물었다고 한다. 이에 김 의장은 김 사령관에게 전화해 “준비 중인 무인기 실험이 있으면 진행 상황을 보고하라”고 했다.

김 사령관은 정광웅 합참 작전기획부장에게 연락해 김 의장에 보고할 일정을 잡고, 여 전 사령관에게 보고 일정을 알렸다고 한다. 이후 김 전 장관이 신 전 장관에게 전화를 건 기록도 나왔다. 특검은 이날 하루 약 2시간 동안 김 전 장관과 여 전 사령관, 군 지휘부 사이에 오간 통화만 20여 건 인 것으로 파악하고 있다.

특검은 군 지휘 계통에서 벗어난 김 전 장관이 민간인 신분으로 무인기 작전을 보고 받는 등 관여했다면 법 위반 소지가 있다고 보고 조사를 이어가고 있다.

김 사령관은 통화가 이뤄지고 사흘 뒤인 6월 19일 김 의장에게 무인기 작전을 보고했다. 김 의장이 이 자리에서 “전단통에 사탕이나 초콜릿을 넣는 것도 좋겠다”고 말한 진술을 특검이 확보한 상태다. 김 사령관은 7월 초쯤 신 전 장관에게도 무인기 작전을 보고했다고 주장하고 있다.

김 사령관은 16일 통화 이후 김 전 장관을 직접 만나기도 했다. 김 사령관 측은 가족 행사가 있어 인사 차원에서 만났을 뿐 무인기 관련 논의는 없었다고 선을 긋고 있다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“임시공휴일 검토 안 해” 추석 최장 ‘10일 연휴’ 물건너 갔다
이춘석, ‘차명 거래’ 아니라더니…경찰서 혐의 인정
트럼프의 극진한 환대…고립됐던 푸틴에 강대국 지도자 이미지 줘
[단독] “가출한 딸 로스쿨 학비 보내라” 거짓말로 58억원 뜯어낸 30대 여성
‘출소’ 조국, 페북에 ‘가족 식사’ 올리며 SNS 활동 재개
“존경합니다” 흙탕물에 맨손 넣어 배수구 뚫은 ‘빗속 영웅’
한동훈 “李 조국·윤미향 사면은 이화영 사면 빌드업”
트럼프가 쏘아올린 관세 폭탄에… ‘킹달러’ 지고 유로화 뜬다
국민일보 신문구독