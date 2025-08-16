트럼프 "휴전 합의, 젤렌스키에 달려있다"
도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 뒤 우크라이나전쟁 휴전 합의는 우크라이나에 달려 있다며 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 압박했다.
트럼프 대통령은 이날 알래스카 앵커리지에서 빈손으로 끝난 정상회담 후 폭스뉴스와 진행한 단독 인터뷰에서 "합의를 매듭짓는 것은 젤렌스키에게 달려 있다"고 말했다.
이어 "우크라이나가 (미러 정상이 논의한 휴전 조건에) 동의해야 한다. 젤렌스키 대통령은 동의해야 한다"고 강조했다.
젤렌스키 대통령에게 하고 싶은 조언이 무엇이냐는 질문에는 "합의하라는 것"이라고 거듭 촉구했다.
앞서 트럼프 대통령은 러시아가 합의를 하지 않을 경우 '심각한 후과'를 겪을 것이라고 경고한 바 있다. 그러면서 중국과 인도 등 러시아 교역국에 부과하는 '2차 관세'에 대해서는 유보적 입장을 취했다.
트럼프 대통령은 중국에 대한 관세 인상 가능성을 포함해 합의 무산 시 '후과'와 관련해 질문받자 "오늘 일어난 일(미러 정상회담) 때문에 나는 지금 그것을 생각할 필요는 없다고 생각한다"며 "2∼3주 정도 후에 그것에 대해 생각해야 할 수 있지만 지금은 그것을 생각할 필요가 없다"고 선을 그었다.
또 젤렌스키 대통령까지 참여하는 후속 회담이 추진될 것이라면서 "합의를 이룰 상당한 가능성이 있다"고 강조했다.
트럼프 대통령은 향후 우크라이나 전쟁 휴전 합의를 위해 대러시아 제재 강화 등 러시아에 대한 압박보다는 우크라이나에게 기존 입장에서 물러설 것을 요구하는 쪽에 방점을 두고 있는 것으로 보인다.
이번 회담이 10점 만점에 몇점이었냐는 진행자 질문에 10점이었다고 답한 뒤 이날 푸틴 대통령과의 회담이 "따뜻했다"고 평가했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
