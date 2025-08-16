美, 철강·알루미늄 50% 관세 부과 대상 대폭 확대
트럼프 행정부가 15일(현지시간) 철강과 알루미늄 수입품에 대한 50% 관세 부과 범위를 확대한다고 밝혔다.
미 상무부는 이날 연방 관보 공지에서 산업안보국(IBS)이 미국 수입품 품목 코드(HTSUS)에 코드 407개를 추가한다고 밝혔다. 이에 따라 철강 및 알루미늄을 포함한 파생제품이 대거 관세 부과 대상으로 추가 지정됐다.
상무부는 철강 및 알루미늄을 포함하지 않는 구성품에 대해서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 국가별로 부과한 기존 관세율을 적용한다고 설명했다. 이번 관세 대상에 오른 품목에 대한 관세는 18일부터 발효된다.
미국은 지난 6월 4일부터 철강 및 알루미늄 제품에 50%의 품목별 관세를 부과하고 있다. 이날 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 대통령과 정상회담에 오르는 길에 취재진과 만나 “다음주 또는 그 다음 주에 철강과 반도체에 대해 관세를 설정할 것”이라고 예고했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
