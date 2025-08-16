트럼프의 극진한 환대…고립됐던 푸틴에 강대국 지도자 이미지 줘

트럼프, 레드카펫에 스텔스기 사열로 환대

고립됐던 푸틴, 강대국 지도자 이미지 회복

NYT “푸틴, 진심으로 행복하고 들뜬 모습”



우크라이나 전쟁으로 서방권에서 고립됐던 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 휴전 협상을 위해 도널드 트럼프 미국 대통령을 만난 자리에서 화려한 환대를 받았다.



15일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 BBC 등은 수년간 서방 국가들로부터 외교적으로 외면받아 온 푸틴 대통령은 이날 정상회담이 열리는 엘먼도프-리처드슨 합동기지에 도착해 귀빈 대우를 받았다.



휴전 협상에 이르길 바라는 트럼프 대통령은 푸틴 대통령 의전을 신경 써서 연출했다. 활주로에는 레드카펫이 깔렸고, 양쪽에는 미국이 자랑하는 세계 최강의 스텔스 전투기 F-22 전투기가 사열했다. 미국 군사력을 과시하는 연출로도 해석된다.



푸틴 대통령이 기지에 도착해 전용기에서 내리자 트럼프 대통령은 손뼉을 치며 그를 맞이했다. 푸틴 대통령도 환히 웃으며 검지를 들어 올렸다. NYT는 “푸틴은 전용기에서 내려 트럼프와 인사할 때 진심으로 행복하고 들뜬 모습이었다. 그렇게 느낄 이유가 충분했다”고 전했다.



2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 3년간 외교적 고립과 제재에 직면했던 푸틴 대통령이 세계 최강대국 수장의 환영을 받는 순간이었다.



영어로 대화가 가능한 푸틴 대통령은 통역사를 대동하지 않고 트럼프 대통령과 미국 대통령 전용 리무진 캐딜락에 탑승했다. 적대적 관계인 두 강대국 정상이 한 차량에 오르는 모습은 매우 이례적인 모습이었다. 두 정상이 한 리무진에 타는 것은 사전에 조율되지 않았던 것으로 보인다.



전쟁범죄 혐의로 국제형사재판소(ICC) 체포영장이 발부된 푸틴 대통령에게 보인 환대는 이례적인 것이었다. NYT는 “정확히 푸틴이 원하던 이미지였으며 알래스카에서 이 회담을 열자는 제안을 그가 흔쾌히 받아들인 이유를 설명해준다”고 분석했다.



NYT는 “회담이 별다른 진전을 이루지 못해도 푸틴은 다시 강대국 지도자들과 어깨를 나란히 하는 자리에 돌아오게 된 것”이라고 평가했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



