푸틴 “우크라이나 안보 보장 필요하다는 트럼프 의견에 동의”
“오늘 도달한 이해가 우크라이나의 평화로 가는 길 열어주길”
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 알래스카 정상회담을 마치고 “오늘 우리가 도달한 이해가 우크라이나의 평화로 가는 길을 열어주기를 희망한다”고 말했다.
AP통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 정상회담 후 트럼프 대통령과의 공동 기자회견에서 “우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 트럼프 대통령의 의견에 동의했다”며 이같이 말했다. 다만 구체적 합의사항은 밝히지 않았다.
푸틴 대통령은 우크라이나와 유럽을 향해 “우크라이나와 유럽 국가들이 건설적인 자세로 이 모든 것을 인식하고, 막후의 음모나 도발 행위 등으로 그 어떤 장애물도 만들지 않고 새로운 진전을 방해할 시도도 하지 않기를 기대한다”고 했다.
협상장 분위기에 대해 푸틴 대통령은 “건설적이고 상호 존중하는 분위기에서 진행됐다”고 전했다. 향후 트럼프 대통령과의 추가 정상회담 장소에 대해서는 “다음은 모스크바에서”라고 언급하기도 했다.
로이터통신은 푸틴 대통령이 이날 정상회담에서 도달한 합의에 대해 우크라이나와의 갈등을 마무리하고 미국·러시아 관계를 회복할 시작점이 될 수 있을 것으로 기대했다고 전했다.
다만 3시간의 회담에도 불구하고 관심을 모았던 우크라이나 전쟁 휴전 합의 발표는 이뤄지지 않았다. 트럼프 대통령은 “큰 합의에는 이르렀지만 몇 가지 중요한 부분은 합의가 이뤄지지 않았다”고 표현했다. 뉴욕타임스와 파이낸셜타임스는 이번 회담을 두고 ‘노딜(No Deal)’이라고 보도했다.
