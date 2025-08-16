푸틴 “우크라이나 안보 보장 필요하다는 트럼프 의견에 동의”

“오늘 도달한 이해가 우크라이나의 평화로 가는 길 열어주길”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(앞)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카에서 우크라이나 전쟁 휴전 관련 3시간의 회담을 마쳤다. 연합뉴스

우크라이나와 유럽 국가들이 건설적인 자세로 이 모든 것을 인식하고, 막후의 음모나 도발 행위 등으로 그 어떤 장애물도 만들지 않고 새로운 진전을 방해할 시도도 하지 않기를 기대한다”고 했다.