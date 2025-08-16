트럼프 “휴전 합의 이르지 못했지만 일부 진전 이뤄”
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 휴전을 두고 ‘세기의 담판’에 나섰지만 끝내 휴전 협상에 이르지 못했다. 트럼프 대통령은 주요 쟁점은 해결하지 못했다면서도 “우리는 일부 진전을 이뤘다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 15일(현지시간) 미국 알래스카주 앵커리지 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 진행된 푸틴 대통령과의 회담을 마치고 “매우 생산적인 대화를 했다. 우리가 합의한 여러 지점이 있었다”고 말했다.
그러면서 “우리가 완전히 합의하지 못한 몇 가지 큰 것들이 있다”며 “그러나 (마지막까지) 합의하기 전까지 합의한 게 아니다”라고 강조했다.
트럼프 대통령은 “나는 조금 있다가 북대서양조약기구(NATO)에 연락할 것”이라며 “적절하다고 생각하는 여러 사람에게 전화할 것이며, 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 먼저 전화해 오늘 회담에 대해 말할 것”이라고 말했다.
그는 “합의하지 못한 것이 아주 적게 남아있을 뿐”이라고 거듭 강조하며 “일부는 그렇게 중요하지 않다. 하나는 아마 가장 중요할 텐데 우리는 그 합의점에 도달할 가능성이 매우 크다”고 말했다.
어떤 것이 주요 쟁점인지, 어떤 큰 쟁점에서 합의할 가능성이 큰지에 대해서는 언급하지 않았다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 “늘 환상적인 관계를 가졌다”며 ‘러시아 사기’(Russia hoax) 때문에 관계가 “방해받았다”고 표현했다.
트럼프 대통령이 언급한 ‘러시아 사기’는 2016년 대선 당시 트럼프 대통령 당선을 돕기 위해 러시아가 개입했다는 의혹을 언급한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이른바 ‘러시아 게이트’가 자신의 당선을 막기 위해 버락 오바마 행정부가 조작한 것이라고 주장하고 있다.
이어 “우크라이나 전쟁에서 많은 사람이 죽는 것을 끝내야 한다. 푸틴 대통령도 나 못지않게 그것을 보고 싶어한다”며 “곧 푸틴 대통령을 다시 보게 될 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 기자회견에서 추가 질문을 받지 않았다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
