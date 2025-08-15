시사 전체기사

‘출소’ 조국, 페북에 ‘가족 식사’ 올리며 SNS 활동 재개

입력:2025-08-15 23:40
수정:2025-08-15 23:42
조국 전 조국혁신당 대표 페이스북 캡처

광복절 특별사면으로 15일 출소한 조국 전 조국혁신당 대표가 SNS 활동을 재개했다.

조 전 대표는 페이스북에 된장찌개가 끓는 영상과 함께 ‘가족 식사’라는 글을 올렸다. 함께 광복절 특사 명단에 이름을 올린 배우자 정경심 전 동양대 교수 등 가족과 함께 식사한 것으로 보인다.

앞서 조 전 대표는 지난달 옥중에서 출간한 신간 ‘조국의 공부’에서 석방되면 가장 하고 싶은 일로 가족과의 식사, 온수 목욕, 벗과 동지와의 술 한잔 등을 꼽았었다.

조 전 대표는 지난해 12월 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의에 유죄가 인정돼 징역 2년의 실형을 확정받았다. 이후 이재명정부의 첫 특사에 포함되면서 이날 0시 수감 약 8개월 만에 석방됐다.

그는 출소 일성으로 “저의 사면·복권과 석방은 검찰권을 오남용해 온 검찰의 독재가 종식되는 상징적 장면의 하나로 기록될 것”이라고 말했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

