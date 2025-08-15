[포착] 李대통령 국민임명식 ‘흰색 넥타이’ 의미

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 임명장을 들어 보이고 있다. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 애국가를 제창하고 있다. 연합뉴스

위대한 80년 현대사가 증명하듯 대한민국 국력의 원천은 언제나 국민이었다”며 “국민주권 정부는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 두겠다”고 전했다.

또 “지금 우리 앞에 놓인 역경은 전례 없이 험준하지만 결코 이겨내지 못할 난관이 아니다”라며 “하나 된 힘으로 위기를 이겨내고 더 영광스러운 조국을 더 빛나게 물려주자”고 강조했다.