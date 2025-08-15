이춘석, ‘차명 거래’ 아니라더니…경찰서 혐의 인정

국정기획위원회 내부정보 이용 혐의는 부인

차명 주식거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 원이 15일 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에서 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 연합뉴스

조사를 받고 나오면서 “물의를 일으킨 것에 대해서 국민에게 깊이 사죄드린다”며 “조사를 성실히 받았고 앞으로도 성실히 임하겠다”고 말한 바 있다.

페이스북에 “타인 명의로 주식 계좌를 개설해서 차명 거래한 사실은 결코 없으며 향후 당 진상조사 등에 성실히 임하겠다”고 적은 바 있다.