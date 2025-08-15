시사 전체기사

李 대통령 “저녁 행사 오시지요”…宋 “우린 안 갑니다”

입력:2025-08-15 19:13
수정:2025-08-15 19:47
공유하기
글자 크기 조정

국민의힘, 이재명 대통령 ‘국민임명식’ 불참
“순국선열 후손 병풍 세우는 대관식 말 되나”

이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표와 인사하고 있다. 대통령실통신사진기자단

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 15일 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식 행사장에서 이재명 대통령의 ‘국민임명식’ 참석 제안에 불참 의사를 전했다고 밝혔다.

송 비대위원장은 이날 오후 서울 여의도 당사에서 열린 원외당원협의회 운영위원장 협의회 출범식에서 “오늘 광복절 행사에 갔는데 이 대통령이 지나가며 ‘저녁 행사에도 좀 오시지요’라고 해서 ‘우린 가지 않겠다’고 조용히 말했다”고 밝혔다. 이날 경축식에서는 이 대통령이 행사에 참석한 송 비대위원장의 손등을 두드리며 인사하고 이야기를 나누는 모습이 포착됐다.

송 비대위원장은 “광복절에 독립유공자와 순국선열 후손을 병풍처럼 세우고 자신의 임명식이라며 대관식을 하는 자리를 만들어 오라는 것이 말이 되냐”며 “또 윤미향 같은 파렴치범 중에서도 대파렴치범을 다른 날도 아닌 광복절 특사로 왜 풀어줬는지도 이해할 수 없다”고 비판했다.

송 비대위원장은 경축식장에서 정청래 더불어민주당 대표 옆에 앉았지만 악수도 대화도 하지 않았다고 밝혔다. 송 비대위원장은 “정청래 더불어민주당 대표가 내 옆에 앉았지만 쳐다보지도 않았다”며 “정 대표가 ‘사람하고 악수한다’는 이런 얘기를 했는데 정상적인 사람이 누가 정 대표와 마음 편하게 악수할 수 있겠느냐. 저도 사람과 대화한다”고 날을 세웠다. 정 대표는 국민의힘을 향해 “악수도 사람하고 하는 것”이라며 만남을 거부해왔다.

앞서 국민의힘은 조국 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원이 포함된 이 대통령의 광복절 특별 사면에 항의하는 취지로 이날 저녁 광화문 광장에서 열리는 국민임명식 행사에 불참하기로 했다.

이강민 기자 river@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“1000만명 모이면 이재명 하야”…광복 80주년 서울 도심 집회
“안동역 폭파” 협박범, 서울 사는 고등학생이었다
이시바 일본 총리 패전일 추도사서 ‘반성’ 언급…13년만
“존경합니다” 흙탕물에 맨손 넣어 배수구 뚫은 ‘빗속 영웅’
미스터리 거장 스티븐 킹 “트럼프 자체가 공포물”
‘광복절 특사’ 조국, 서울남부교도소 출소
55살된 꺼벙이, AI로 살아 움직인다
1주일 전에도 범행 계획… 사제총기 살해범 기소
국민일보 신문구독