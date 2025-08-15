李 대통령 “저녁 행사 오시지요”…宋 “우린 안 갑니다”

李 대통령 “저녁 행사 오시지요”…宋 “우린 안 갑니다”
국민의힘, 이재명 대통령 ‘국민임명식’ 불참
“순국선열 후손 병풍 세우는 대관식 말 되나”
송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 15일 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식 행사장에서 이재명 대통령의 ‘국민임명식’ 참석 제안에 불참 의사를 전했다고 밝혔다.
송 비대위원장은 이날 오후 서울 여의도 당사에서 열린 원외당원협의회 운영위원장 협의회 출범식에서 “오늘 광복절 행사에 갔는데 이 대통령이 지나가며 ‘저녁 행사에도 좀 오시지요’라고 해서 ‘우린 가지 않겠다’고 조용히 말했다”고 밝혔다. 이날 경축식에서는 이 대통령이 행사에 참석한 송 비대위원장의 손등을 두드리며 인사하고 이야기를 나누는 모습이 포착됐다.
송 비대위원장은 “광복절에 독립유공자와 순국선열 후손을 병풍처럼 세우고 자신의 임명식이라며 대관식을 하는 자리를 만들어 오라는 것이 말이 되냐”며 “또 윤미향 같은 파렴치범 중에서도 대파렴치범을 다른 날도 아닌 광복절 특사로 왜 풀어줬는지도 이해할 수 없다”고 비판했다.
송 비대위원장은 경축식장에서 정청래 더불어민주당 대표 옆에 앉았지만 악수도 대화도 하지 않았다고 밝혔다. 송 비대위원장은 “정청래 더불어민주당 대표가 내 옆에 앉았지만 쳐다보지도 않았다”며 “정 대표가 ‘사람하고 악수한다’는 이런 얘기를 했는데 정상적인 사람이 누가 정 대표와 마음 편하게 악수할 수 있겠느냐. 저도 사람과 대화한다”고 날을 세웠다. 정 대표는 국민의힘을 향해 “악수도 사람하고 하는 것”이라며 만남을 거부해왔다.
앞서 국민의힘은 조국 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원이 포함된 이 대통령의 광복절 특별 사면에 항의하는 취지로 이날 저녁 광화문 광장에서 열리는 국민임명식 행사에 불참하기로 했다.
