[단독] “가출한 딸 로스쿨 학비 보내라” 거짓말로 58억원 뜯어낸 30대 여성

‘검사 됐다’ ‘사채 못 갚으면 큰일’ ‘죽었다’ 등 거짓말

“보낸 돈 내가 썼다” 진술했던 딸, 2심서 진술 번복

2심 징역 5년…법원, “딸 걱정하는 마음 이용해 악질적”

"당신 딸이 거액의 사채가 있다"…5년 동안 거짓말



재판부 “딸 김씨도 책임 있다”

