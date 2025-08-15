시사 전체기사

유경촌 주교 선종…유인촌 전 문체부 장관 동생상

입력:2025-08-15 17:36
공유하기
글자 크기 조정
고(故) 유경촌 주교. 천주교 서울대교구 제공

천주교 서울대교구 보좌주교인 유경촌 티모테오 주교가 15일 선종했다. 향년 63세.

서울대교구는 유 주교가 이날 0시 28분쯤 가톨릭대 서울성모병원에서 병환으로 영면했다고 밝혔다. 유 주교는 지난해부터 담도암으로 투병 생활을 해왔다.

1962년 서울에서 태어난 유 주교는 1992년 서울대교구에서 사제품을 받았다. 이후 서울대교구 목5동 본당 보좌 신부, 가톨릭대(대신학교) 교수, 서울대교구 통합사목연구소장, 명일동 본당 주임신부, 서울대교구 보좌주교 등을 지냈다.

유 주교는 2013년 12월 30일 프란치스코 교황에 의해 서울대교구 보좌주교로 임명됐다. 이듬해 2월 정식으로 주교품을 받아 서울대교구 사회사목담당 겸 동서울 지역 교구장 대리로 활동했다.

유 주교는 낮은 자와 함께하는 사제가 되고자 했으며 청빈과 겸손, 사회적 약자에 대한 배려로 동료 선후배 사제들의 귀감이 됐다고 서울대교구는 전했다.

이태원 참사 1주기를 맞아 2023년 10월 열린 명동성당 추모 미사에서 유 주교는 “유가족들이 아픔을 딛고 일어서려면 희생자에 대한 추모가 제대로 그리고 충분히 이뤄져야 한다”며 유족에 대한 사회적 배려를 당부하기도 했다.

유 주교는 유인촌 전 문화체육관광부 장관의 동생이다.

빈소는 주교좌인 서울 명동대성당에 마련됐다. 장례미사는 오는 18일 오전 10시 명동성당에서 한국주교단과 서울대교구 사제단 공동 집전으로 봉헌한다. 장지는 경기 용인시 용인추모공원이다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“과자 못 사줘서”… 폐지 줍는 아빠의 기부[아살세]
안철수, 李 대통령 광복절 연설 중 ‘윤미향 사면 반대’ 침묵 시위
강릉·경주에 집 또 사도 1주택 혜택… ‘세컨드홈 특례’ 9곳 추가
‘이재명 변호인’ 13명 국가 요직에… 여권서도 우려 목소리
‘이재명 변호인’ 13명 국가 요직에… 여권서도 우려 목소리
‘활짝 웃는 유관순’ 524만뷰… “AI로 독립운동가 복원, 뜨거운 반응에 놀랐죠”
[속보] ‘광복절 특사’ 조국, 서울남부교도소 출소
한진그룹, 조원태 회장 상반기 보수 92억2400만원
국민일보 신문구독