유경촌 주교 선종…유인촌 전 문체부 장관 동생상

고(故) 유경촌 주교. 천주교 서울대교구 제공

이태원 참사 1주기를 맞아 2023년 10월 열린 명동성당 추모 미사에서 유 주교는 “유가족들이 아픔을 딛고 일어서려면 희생자에 대한 추모가 제대로 그리고 충분히 이뤄져야 한다”며 유족에 대한 사회적 배려를 당부하기도 했다.