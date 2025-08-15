야구장에 ‘아키텍트’ 뜬다… 드림에이지, 트럭 시연 프로모션 진행

‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 여름 야구장에서 프로모션을 진행한다.

14일 드림에이지는 하반기 출시를 앞둔 다중접속역할수행게임(MMORPG) 아키텍트의 체험형 프로모션 '아키텍트:럭'을 이달 말까지 진행한다고 밝혔다.강남·여의도·홍대·판교 등 주요 거점을 순회하는 LED 홍보 트럭이 도심 곳곳을 누비며 게임을 알리고, LG 트윈스·SSG 랜더스 홈경기 현장에서 야구 팬들에게 직접 게임을 즐길 기회를 제공한다.아키텍트는 언리얼 엔진5로 구현한 고품질 그래픽과 신비롭고 방대한 월드, 깊이 있는 세계관이 강점인 게임이다 활강, 수영, 암벽 등반 등 제한 없는 특수 이동을 통해 광활한 필드를 자유롭게 탐험할 수 있게 제작 중이다. 최근 MMORPG 이용자들을 대상으로 실시한 비공개 포커스 그룹 테스트(FGT)에서는 전투 조작감, 그래픽 퀄리티, 몰입감 면에서 긍정 평가를 받으며 흥행 잠재력을 입증했다.관람객은 야구장 야외에 마련된 트럭에서 약 5분간 아키텍트를 직접 플레이할 수 있다. 전투 콘텐츠와 캐릭터 커스터마이징, 최초로 공개되는 '비행의 시련' '도약의 시련' 등 탐험형 콘텐츠도 체험 가능하다.이 외 첫인상과 만족도를 묻는 인터뷰에 참여하면 캡슐 머신을 통해 상품도 얻을 수 있다.체험 행사는 19일 LG 트윈스 홈구장인 잠실구장에서 시작해 28일에는 SSG 랜더스 홈구장인 랜더스필드에서 진행된다. 마지막 날인 31일에는 다시 잠실구장을 찾아 야구 팬을 만난다.드림에이지 관계자는 "출시 전에 이용자가 직접 아키텍트를 체험할 수 있는 기회를 마련했다"며 "야구장을 찾은 팬들과 현장 관람객들에게 색다른 재미를 선사하고, 현장에서 얻은 피드백을 통해 게임 완성도도 한층 높여갈 계획"이라고 전했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr