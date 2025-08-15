조국 사면 후폭풍…李 지지율 59% ‘취임 후 최저’[갤럽]

조국 사면 후폭풍…李 지지율 59% ‘취임 후 최저’[갤럽]
이재명 대통령의 국정 지지율이 지난달 중순보다 5% 포인트 하락해 59%를 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 야당과 일부 거센 반대 여론에도 조국 전 조국혁신당 대표를 비롯한 정치인 사면·복권을 강행한 데 따른 후폭풍으로 분석된다.
한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 1007명을 대상으로 ‘이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지’를 조사한 결과 응답자의 59%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 이 대통령 지지율은 지난달 18일 공개한 직전 조사보다 5% 포인트 떨어졌다. 지지율이 50%대로 떨어진 것은 취임 이후 처음이다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 30%, 의견 유보는 11%로 집계됐다.
이 대통령 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 ‘경제·민생’이 15%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 ‘전반적으로 잘한다’(9%), ‘소통’(8%), ‘민생회복지원금’(6%) 순이었다.
국정 수행을 부정적으로 평가한 사유로는 ‘특별사면’이 22%로 가장 큰 비중을 보였다. ‘과도한 복지·민생지원금’이 11%로 뒤를 이었다. 이밖에 ‘외교’(10%), ‘도덕성 문제·자격 미달’(7%) 등의 순이었다.
지역별로는 광주·전라 지지율이 86%로 가장 높았고 인천·경기 60%, 서울 59%, 대전·세종·충청 59% 등이었다. 대구·경북(44%)과 부산·울산·경남(49%) 지지율은 과반을 밑돌았다.
조 전 대표 특사를 두고 여론은 극명히 갈렸다. 사면에 ‘찬성한다’는 응답은 전체의 43%인 반면 ‘반대한다’는 48%였다. ‘모름·응답 거절’은 9%였다. 연령대로 보면 40~50대는 찬성 의견이 각각 58%와 59%로 높았지만 다른 연령대에서는 반대 의견이 우세했다. 특히 30대에서 62%로 가장 높은 반대 의견을 냈다. 한국갤럽은 “특정 정치인 사면 관련 여론은 과거에도 진영 간 대립하며 팽팽하게 갈렸다”고 분석했다. 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 실형을 선고받고 수감됐던 조 전 대표는 지난 11일 특사 대상에 포함돼 이날 0시 2분쯤 출소했다.
이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 접촉률은 42.1%, 응답률은 13.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
