“부자일수록 더 내라” 스위스의 재산 비례 과속 벌금
스위스의 한 재벌이 과속 운전을 했다가 최대 1억5000만원의 벌금을 물게 생겼다.
13일(현지시간) AP통신에 따르면 이 운전자는 지난해 스위스 보주(州) 로잔 시내 제한 속도 50㎞ 구간에서 시속 77㎞로 주행하다 적발됐다.
보주 법원은 지난 6월 1만 스위스프랑(약 1723만원)의 벌금을 우선 부과하고, 향후 3년 안에 같은 수준의 위반이 적발될 경우 추가로 8만 스위스프랑(약 1억3784만원)을 내도록 판결했다.
스위스는 과속 벌금을 개인의 소득·재산·생활 수준을 반영해 산정한다. 해당 운전자는 스위스 경제지 ‘빌란’이 선정한 스위스에서 가장 부유한 300명 중 1인으로 꼽힌 적이 있는 인물로 수천억 원대 재벌인 것으로 알려졌다.
스위스에서 기록된 역대 최대 과속 벌금은 2010년 29만 달러(약 4억301만원)로, 당시 한 백만장자가 페라리를 몰다 적발됐다.
