의정부시, 광복 80주년 경축식 열고 시민과 감동 나눠

이어 AI로 복원된 독립운동가 영상이 상영되며, 모든 참석자와 함께 만세삼창을 외치는 장면이 연출돼 80년 전 현장을 재현한 듯한 감동을 선사했다.

경기 의정부시 15일 광복 80년의 의미를 되새기고 시민과 함께 그 기쁨과 감동을 나누기 위해 의정부예술의전당에서 ‘제80주년 광복절 경축식’을 개최했다.이날 행사에는 광복회원을 비롯한 보훈단체장, 안보단체장, 지역 시·도의원, 관내 기관단체장 등 500여명이 참석했다. 의정부시립무용단, 시소중창단, 의정부시립합창단의 특별공연이 무대에 올랐으며, 광복의 환희와 감동을 관객과 함께 나눴다.특히 독립유공자 후손들의 인터뷰 영상이 상영돼 참석자들의 눈길을 끌었다. 영상 속에는 독립운동가와 가족들의 삶의 이야기, 광복을 향한 간절한 염원이 담겨 있어 행사장의 분위기를 숙연하게 했다.김동근 시장은 “희망이 보이지 않던 시절 ‘조국광복’의 꿈을 잃지 않았던 순국선열과 애국지사들의 헌신에 존경과 감사의 마음을 바친다”며 “광복 80주년을 맞아 아픈 과거를 기억하고 현재의 성찰을 통해 희망찬 미래로 나아가는 것이 광복의 참된 의미”라고 강조했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지