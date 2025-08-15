경남도, 80주년 광복절 경축식 개최…광복 의미 되새겨

독립유공자 유가족·도민 500여명 참석

건국훈장 추서·AI 복원 영상에 큰 감동

공연·전시·만세삼창으로 광복의 뜻 기려



경남도가 15일 창원컨벤션센터에서 제80주년 광복절 경축식을 열고 광복의 의미를 기리며 다양한 기념행사를 진행했다.



이날 경축식에는 독립 유공자 유가족과 보훈 단체장, 도민 등 500여명이 참석했다. ‘한 줄기 빛, 여든 해의 응답’을 슬로건으로 △추모의 시간 △기념사 △표창 전수 △공연 △만세삼창 등이 이어졌다.



경남도는 지자체 최초로 미서훈 독립운동가를 발굴하고, 유공자·유가족 주거 환경 개선 사업을 이어가고 있다. 이번 경축식에는 해군사관학교를 비롯해 도내 전군이 참여해 행사 품격과 의미를 더했다.



행사에서는 고 이용택·이장우 선생에게 건국훈장이 추서됐다. 이용택 선생은 1932년 화신상점 내 점원회를 조직하다 투옥됐고, 이장우 선생은 1940년 일본 도쿄에서 독립운동 단체 결성을 준비하던 중 일제에 붙잡혀 옥고를 치렀다. 훈장은 후손인 이영준·이영찬 씨가 각각 받았다.



광복회 이태범·백태기 씨와 밀양 의열기념관 이준설 학예연구사는 독립운동 선양과 유공자 예우 공로로 도지사 표창을 받았다.



추모의 시간에는 인공지능(AI) 복원 기술로 선명하게 되살린 독립운동가들의 얼굴이 대형 스크린에 비춰져 큰 감동을 안겼다. 식전 공연으로 풍물패 ‘청음’의 대북 퍼포먼스가 진행됐고, 독립 유공자 후손들과 함께한 애국가 제창은 피와 희생으로 지킨 자유와 독립의 가치를 되새겼다.



경남도립예술단은 연극과 영상이 결합한 공연으로 광복 이후의 희망찬 미래를 그렸으며, 리틀싱어즈는 태극기를 주제로 한 퍼포먼스로 광복의 의미를 예술로 승화시켰다. 행사장 로비에는 경남 출신 독립운동가 명단과 당시 태극기, 도민들의 감사 메시지가 전시됐다.



경축식은 광복절 노래 제창과 청년들의 만세삼창으로 마무리됐다. 80년의 세월을 넘어 울려 퍼진 만세 함성은 ‘기억과 감사’의 응답으로 되살아났다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



