어, 어! 하다 침수… 폭우 시 ‘이때’ 즉시 차량 탈출하세요

휠 3분의 2 이상 잠기기 전에 탈출해야

이 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 연합뉴스

기후 위기로 예상치 못한 폭우가 빈번해지면서 차량이 침수되는 일이 잦아지고 있다. 차에 타고 있다 갑자기 폭우를 맞닥뜨리면 휠(바퀴)이 ‘3분의 2’ 이상 잠기기 전에 즉시 탈출해야 한다.



교통안전공단이 15일 내놓은 차량 침수 피해 예방 안전 수칙에 따르면 운전 중 집중 호우로 인해 주변 도로 위로 물이 차오르는 것을 목격했다면 지하 차도나 저지대, 교통 신호가 많은 상습 정체 구간을 반드시 우회해야 한다. 세단(납작한 상자 모양의 4~5인승 승용차) 기준 휠의 3분의 2 이상이 물에 잠기기 전에 차량을 높고 안전한 지대로 옮겨야 한다. 다른 차량 등으로 막혀 이동할 수 없을 경우 무리하게 차를 구조하려고 해서는 안 된다. 우선 대피한 뒤 보험사나 정비 업체의 도움을 받아야 한다.



특히 전기차는 각별한 주의가 필요하다. 방수 등급이나 고전압 배터리·모터 시스템을 갖췄더라도 감전이나 화재 사고가 발생할 수 있기 때문이다. 일반적으로 고전압 배터리는 국제 표준에 따른 방수 등급을 갖추고 있지만 강한 충격을 받거나 수압이 높아지면 이상이 생길 수 있다. 불가피하게 전기차로 물웅덩이를 통과하는 경우 반드시 서행하고 차량 하부가 충격을 받지 않도록 주의해야 한다. 전기차가 침수됐다면 즉시 시동을 끄고 빠져나와 대피한 뒤 119나 차량 제조사에 연락해 견인 조치를 받아야 한다.



차량 침수 피해를 막기 위해 해안가나 저지대 인근에 주차해서는 안 된다. 집중 호우가 내릴 때는 최대한 차량 이동을 자제한다. 주행 중이라면 라디오 등으로 교통 방송을 들으며 침수 지역과 통행금지 구간을 반드시 확인한다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



