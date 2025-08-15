“과자 못 사줘서”… 폐지 줍는 아빠의 기부[아살세]

부산 덕천지구대 앞에 놓여있던 1000원권 지폐 30장과 과자꾸러미. 부산 북구 제공

첫째는 장애 3급이고 저희는 수급자 가정”이라며 “어린이날에 돈이 부족해 아이 친구에게 과자를 못 사준 것이 마음에 남아 폐지를 팔아 조금씩 모은 돈으로 과자를 준비했다”고 적었다.