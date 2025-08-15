‘키움 선후배’ 김하성·이정후, 1년4개월만 맞대결

템파베이 레이스 김하성. AFP연합뉴스

이정후는 지난해 5월 어깨 부상으로 시즌을 조기 마감했고, 김하성도 같은 해 8월에 어깨를 다쳐 수술대에 올랐다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP뉴시스