시사 전체기사 [속보] ‘새 박사’ 윤무부 경희대 명예교수 별세 입력:2025-08-15 13:54 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘이재명 변호인’ 13명 국가 요직에… 여권서도 우려 목소리 2 전현희 “尹, 구치소서 하루 종일 에어컨 빵빵” 주장 3 ‘광복절 특사’ 조국, 서울남부교도소 출소 4 [속보] 이 대통령 “北 체제 존중, 흡수통일 안해…북 화답 기대” 5 “우리가 알던 ‘방첩사’는 사라진다”… 재창설인가, 기능 이관인가 해당분야별 기사 더보기 1 강릉·경주에 집 또 사도 1주택 혜택… ‘세컨드홈 특례’ 9곳 추가 2 상반기 나라살림 적자 94조원… 역대 4번째 규모 3 카톡 메시지 삭제 24시간까지 가능해진다…누가 보낸지도 확인 못해 4 보신탕 대신 염소탕 뜨지만… 수입산 저가공세에 뿔난 사육농가 5 “안목 있는 사람처럼 보이려”… 반클리프·바쉐론 명품 집착 해당분야별 기사 더보기 1 ‘활짝 웃는 유관순’ 524만뷰… “AI로 독립운동가 복원, 뜨거운 반응에 놀랐죠” 2 윤석열 ‘까르보불닭’, 김건희 ‘팥빙수’…광복절 특식 살펴보니 3 “존경합니다” 흙탕물에 맨손 넣어 배수구 뚫은 ‘빗속 영웅’ 4 주유하고 카드 냈더니… 특수안경으로 촬영해 도용 5 50㎞ 이상 외출 보고에 ‘줄빠따’까지…재건 노린 신남부동파 검거 해당분야별 기사 더보기 1 ‘최고권력층 딸?’…호주서 음주운전사고 中‘롤스로이스녀’ 일파만파 2 미스터리 거장 스티븐 킹 “트럼프 자체가 공포물” 3 이시바 일본 총리 패전일 추도사서 ‘반성’ 언급…13년만 4 “수줍은 소녀가 무대 중앙으로” 김주애 조명한 NYT 5 “中AI 딥시크, 당국 권유로 중국산 칩 쓰다 새 모델 출시 지연” 해당분야별 기사 더보기 1 케데헌 OST 작곡가 이재가 만든 ‘광복 80년 기념곡’ 2 55살된 꺼벙이, AI로 살아 움직인다 3 30분만 뛰었는데… 미국 달구는 ‘손흥민 신드롬’ 4 ‘만리장성’ 중국 높았다…韓농구, 아시아컵 8강서 탈락 5 EPL 20년 누벼 온 한국인 선수 명맥 끊길 위기 해당분야별 기사 더보기 1 ‘신세계 남매’ 정용진·정유경, 상반기 보수 나란히 20억 2 전국민이 알게 된 반클리프·바쉐론 뭐기에… “안목 있는 사람처럼 보이려” 3 한진그룹, 조원태 회장 상반기 보수 92억2400만원 4 허세 쫙 뺀 확실한 기본기… MBTI로 치면 IS 5 “공포심 유발”…‘저속노화’ 정희원, 왜 ‘유퀴즈’ 저격했나 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 이시바 일본 총리 패전일 추도사서 ‘반성’ 언급…13년만 정청래 “조국 사면 환영, 곧 만나서 많은 대화 나누자” “존경합니다” 흙탕물에 맨손 넣어 배수구 뚫은 ‘빗속 영웅’ 미스터리 거장 스티븐 킹 “트럼프 자체가 공포물” ‘광복절 특사’ 조국, 서울남부교도소 출소 55살된 꺼벙이, AI로 살아 움직인다 1주일 전에도 범행 계획… 사제총기 살해범 기소 “안목 있는 사람처럼 보이려”… 반클리프·바쉐론 명품 집착 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요