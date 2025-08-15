넥슨표 프랜차이즈 e스포츠 리그 FSL 18일 개막

2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그 서머 3달 간 진행

총상금 10억원, 젠시티·T1 등 소속 선수 출전

넥슨에서 주최하는 ‘FC 온라인’ 프랜차이즈 e스포츠 리그 2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그(FSL) 서머가 오는 18일 막을 올린다.

16강 토너먼트는 싱글 엘리미네이션 방식으로 진행되며, 10월 13일부터 21일까지 월·화 2일마다 오후 7시에 열리고, 이어진 8강은 10월 27일, 28일 양일간 오후 7시에 진행된다. 4강전과 최종 결승전은 각각 11월 1일과 11월 15일 상암 숲 콜로세움에서 개최되며, 우승자에게는 개인 상금 5000만원이 수여된다.