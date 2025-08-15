크래프톤 배틀그라운드 모바일, ‘빵빵이의 일상’과 콜라보

시사 전체기사

입력:2025-08-15 13:29
크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 스파이시터키스튜디오에서 제공하는 국내 인기 애니메이션 ‘빵빵이의 일상’과 컬래버레이션을 진행한다.

다음 달 16일까지 진행하는 이번 컬래버레이션에서 이용자들은 관련 상품과 함께 인게임 및 커뮤니티 이벤트를 통해 보상을 얻을 수 있다.

빵빵이의 일상에 등장하는 캐릭터 ‘빵빵이’와 ‘옥지’의 의상 세트, 헬멧, 배낭, 차량, 마이크로 우지 총기 스킨, 낙하산, 보이스 카드 등 다양한 상품이 출시된다.

또한 배틀그라운드 모바일 게임 내에서 진행하는 ‘빵빵이의 일상 디스커버리’ 이벤트 기간 동안 이용자는 생존 시간, 킬 수, 대미지 등 게임 플레이 기록에 따라 포인트를 획득할 수 있다. 획득한 포인트는 컬래버레이션 상품을 포함한 다양한 아이템을 일정 확률로 얻을 수 있는 상자로 교환 가능하다.

배틀그라운드 모바일 공식 카페 등 커뮤니티 이용자들을 위한 ‘빵빵이의 일상 말풍선을 채워줘!’ 이벤트도 진행된다. 이달 말까지 빵빵이의 일상 웹 애니메이션의 특정 장면에 노출되는 말풍선에 어울리는 대사를 댓글로 남겨 참여할 수 있다. 참여한 모든 이용자에게는 치킨 메달 10개가 지급된다. 센스 있는 댓글을 남긴 이용자 2명을 선정해 ‘빵빵이 의상 세트’와 ‘옥지 의상 세트’ 중 하나를 랜덤으로 지급한다.

펍지 성수의 포토 부스에서도 빵빵이의 일상과의 컬래버레이션 콘텐츠를 체험할 수 있다. 배틀그라운드 모바일과 빵빵이의 일상, 포토이즘이 협업해 마련한 포토 부스를 통해 한정 사진 프레임이 오는 16, 17일 양일간 선공개된다. 17일부터 31일까지 전국 포토이즘 매장에서 만나볼 수 있다. 한정 프레임을 사용해 사진을 촬영한 이용자를 대상으로 선착순 500명에게 컬래버레이션 엽서를 증정한다.

빵빵이의 일상은 240만 명이 넘는 구독자를 보유한 유튜브 인기 애니메이션 채널이다. 국내를 비롯해 일본, 중국 등 글로벌 시장에서 큰 사랑을 받으며 다양한 협업 프로젝트를 선보이고 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

