[이도경의 리플레e] 중국의 e스포츠 국제표준 추진, 어떻게 진행되고 있나
지난해 국정감사장에서 “e스포츠 국제표준을 중국이 주도하는데, 정부는 인지도 못했다”는 질의가 나왔다. 실제로 중국은 국제표준화기구(ISO) TC83(Technical Committee83, 83기술위원회)에 e스포츠 표준화를 제안했고, 35개국 투표를 거쳐 실무 작업반(WG12) 의장국까지 차지했다.
표준화가 된다고 당장 e스포츠 방송 중계방식이 바뀌는 것은 아니다. 그러나 한 번 국제 표준이 정해진 이상 아시안게임, EWC, 롤드컵 등 대회 운영 규칙부터 시설, 인력, 방송까지 모든 영역에서 ‘국제 기준’이 되는 건 시간문제다. 따라서 지난 국감 이후 진행 상황을 점검할 필요가 있다.
현재 ISO TC83에서는 국감에서 다룬 Part1를 두고 한창 논의 중이다. 정확한 명칭은 ‘ISO 25094-1: Vocabulary’ 이다. 이름만 봐선 e스포츠 용어를 정리하는 것처럼 보이지만 실상은 다르다. 향후 e스포츠 행동강령(Part 2), e스포츠 시설·인프라(Part 3) 같은 모든 후속 표준의 설계도 역할을 한다. 그렇기에 더욱 중요한 대목이다. 25094-1은 지난 5월 16일 위원회 초안 단계에 들어가 8주 협의를 거쳐 7월 12일 각국별 의견 접수를 마감했다.
우리나라는 기한 내에는 의견을 제출하지 못했고, 기한을 연장받아 7월 21일에 최종 의견을 제출했다. 본래 마감 이후 제출 의견은 ISO 시스템상 접수가 불가하다. 그러나 다행히 실무작업 그룹의 책임자인 ‘컨비너’가 양해를 해준 것으로 보인다. 더불어 우리측은 중국과의 워크숍을 통하여 Part1 용어, 정의, 적용 범위 등에 대한 입장 조율을 추진 중이다. 이에 대해 중국 측은 우리나라의 방문 워크숍에 긍정적이며, 온라인 또는 간소한 오프라인 세미나 형식으로도 가능하다는 입장을 전달해왔다.
중국의 상황을 보다 자세히 살펴봐야 한다. 중국의 움직임은 체계적이고, 과감하며, 빠르다. 먼저 인력은 대부분 텐센트와 관련된 실무 전문가들로 구성되어 있다. 그리고 최근 시드니에서 개최된 ISO 총회에서 중국 측은 e스포츠 행동강령 재발표는 물론, e스포츠 경기 시설·기술 인프라 구상, e스포츠 관련 AI·로봇·도시형 피트니스까지 포괄하는 확장 제안을 연달아 내놨다. 놀라운 건 AI와 연관된 로봇의 표준을 다루는 기술위원회(TC299) 등 여러 TC로 e스포츠 의제를 분산시켜 동시다발적으로 진행하는 전술까지 구사하고 있다는 점이다. 어떤 TC에서 어떤 e스포츠 의제를 추진 중인지는 다음 기회에 설명하겠다.
이 같은 중국의 광폭 행보에 유럽 전문가들이 제동을 건 것은 그나마 다행스러운 일이다. "용어(Part1)부터 충분히 정리하고 가자"며 행동강령(Part2) 작업의 연기를 권고했다. 범위가 과도하게 넓고, 각국 제도·문화 차이를 제대로 반영하지 못한다는 이유였다. 우리 측 전문가들의 제출 의견이 나쁘지 않았다는 점도 다행이다. 구조 오류와 정의 충돌을 지적하고, e스포츠 생태계의 다양한 주체들을 반영한 체계적 대안을 제시했다.
이런 상황에서 우리는 무엇을 해야 할까. 우선 이미 제출한 의견이 다음 단계에서 제대로 반영되도록 한중 양자 및 TC83소속 국가다자 협의를 시작해야 한다. 용어 하나하나의 정의와 관계를 치밀하게 설계하고, 한국의 관점을 ‘기술적 근거’로 설득해야 한다. 더불어 TC83이외 다른 TC에서 논의 중인 e스포츠 의제들도 점검해야 한다. 또한 현재 진행 중인 종목분류 및 시설/인프라 (Part3) 연구도 조속히 완성해야 한다.
거듭 강조하지만, 현재 진행 중인 CD단계(Committee Draft, 위원회 초안단계)가 표준 개발에서 사실상 제일 중요하다. 여기에서 표준 문서의 실무적인 내용이 굉장히 많이 토의되기 때문이다. 때문에 정부는 보다 체계적이고 정교하게 대응해야 한다. 국제 표준화는 e스포츠 생태계 전체의 문제다. ‘전문가 몇 명 등록’으로 끝낼 게 아니라, 경기운영·방송·시설·의학·교육 등 민간의 세부 전문가들을 총동원한 ‘대응 체계’를 만들어야 한다.
중국이 표준의 지도를 그리고 있다. 말로만 e스포츠를 선도해선 안 된다. 해석자가 아닌 설계자가 되어야 한다. 더 이상 ‘이스포츠 종주국’이라는 과거의 영광에 안주할 때가 아니다. 표준의 언어에서 주어를 되찾는 일, 그것이 지금 한국 e스포츠가 해야 할 진짜 게임이다.
