[이도경의 리플레e] 중국의 e스포츠 국제표준 추진, 어떻게 진행되고 있나

이도경 칼럼 (13)

지난해 국정감사장에서 “e스포츠 국제표준을 중국이 주도하는데, 정부는 인지도 못했다”는 질의가 나왔다. 실제로 중국은 국제표준화기구(ISO) TC83(Technical Committee83, 83기술위원회)에 e스포츠 표준화를 제안했고, 35개국 투표를 거쳐 실무 작업반(WG12) 의장국까지 차지했다.