넵튠, 상반기 영업이익 35억원… 전년 대비 137%↑

넵튠은 지난 2분기 영업이익 약 35억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 137.,8% 증가한 수치다. 매출은 약 657억원으로 27.9% 상승했다.

2분기 기준 매출은 341억원, 영업이익은 11억원이다. 각각 지난해 같은 기간과 비교해 27.3%, 51.1% 올랐다.

2분기 연결 매출 중 게임 매출은 291억원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가했다. ‘고양이 오피스’가 연속 매출 호조를 보였으며 고양이 지식재산권(IP)를 활용하지 않은 신작 ‘드드드드릴’과 ‘럭키가이’도 매출 증대에 기여했다고 게임사 측은 설명했다.