지독한 가난에서 벗어나는 과테말라 시골 마을의 기적

삶의 변화 통해 자립 이끄는 ‘월드비전’

2년 만에 1000달러 수익, 희망이 싹텄다

티투케 마을 주민들이 14일(현지시간) 과테말라 치키물라 핀카스 라스 플로레스에서 전통적인 방식으로 가방을 만들고 있다.

저소득 가정과 공동체가 스스로 저축하고 자립할 수 있는 길을 열어주는 이 프로그램으로 티투케 마을 주민들은 훈련 첫해에 이미 1000달러의 수익을 올렸다. 이들은 마을 대대로 내려오는 바구니 짜는 법을 응용해 가방을 만든 뒤 ‘이슈카나(IXCANA)’라는 브랜드도 달았다.

한 주민이 전통적인 방식으로 가방을 만들고 있다.

‘밀알의 기적 캠페인’ 관계자들도 함께했다.