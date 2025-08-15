국힘 경선 기준, 김문수 31%…안철수·장동혁 14% 조경태 8%
8월 2주차 한국갤럽 여론조사
국힘 지지층서 반탄파 후보 지지 67%
김문수 국민의힘 당대표 후보가 8·22 전당대회 본경선 룰 방식을 반영했을 때 31%를 얻어 후보 중 가장 앞서 나간다는 여론조사가 15일 나왔다. 본경선은 당원 투표 80%, 일반 여론 20%가 적용된다.
한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 국민 1007명을 대상으로 실시한 여론조사에서 국민의힘 당대표 후보 중 누가 적합한지 물은 결과 조경태 후보가 22%, 김문수 후보가 21%, 안철수 후보가 18%, 장동혁 후보가 9%를 기록했다.
응답자를 국민의힘 지지층으로 한정하면 절반 가까이인 46%가 김 후보를 지지한다고 밝혔다. 이어 장 후보가 21%, 안 후보와 조 후보가 나란히 9%를 얻었다. 반탄(탄핵반대)파인 김 후보와 장 후보가 67%를 얻어 찬탄(탄핵찬성)파 지지율(18%)을 압도하면서 당심은 반탄에 쏠렸다는 평가가 나온다.
국민의힘 본경선 룰(당원 선거인단 투표 80%, 일반 여론조사 20%)로 설정해 여론조사를 했을 때도 김 후보가 가장 높은 지지율을 기록하는 것으로 나타났다. 김 후보 31%, 안 후보와 장 후보 14%, 조 후보가 8% 순이었다. 갤럽은 일반 여론조사의 경우 전체 유권자가 아닌 국민의힘 지지자와 무당층을 기준으로 했다고 밝혔다. 국민의힘은 본경선 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 결선 투표를 진행해 최종 당대표를 선출할 예정이다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 ±3.1%포인트(95% 신뢰수준)다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사