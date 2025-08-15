‘15명 사상’ 동대문 다세대주택 화재 방화였다…30대 검거
서울 동대문구 제기동 한 다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 30대 남성이 검거됐다.
서울 동대문경찰서는 지난 14일 오후 5시58분쯤 성동구 소재 상가 앞에서 A씨를 방화 혐의로 붙잡아 조사하고 있다고 15일 밝혔다.
A씨는 지난 12일 밤 11시52분쯤 4층짜리 제기동 다세대주택 주차장에 불을 지른 것으로 나타났다.
경찰은 CCTV 분석 등을 통해 폐지를 쌓아둔 리어카에서 불이 시작됐다고 보고 있다.
당시 필로티 구조(기둥만 두고 벽체 없이 개방된 구조)로 된 주차장에서 불이 빠르게 퍼지면서 70대 남성 한 명이 숨지고, 14명이 다쳤다.
경찰은 조사를 마무리하는 대로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사