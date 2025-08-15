광양시, 불친절·비위생 음식점 근절 총력…특별 위생점검 실시
위생법 위반 적발 시 행정처분·과태료 부과
불친절 대응 무관용 원칙 강조
전남 광양시는 최근 관내 음식점에서 고객 응대 불친절 사례가 발생함에 따라, 시민과 관광객이 안심하고 외식할 수 있는 환경 조성을 위해 특별 위생 지도·점검을 실시한다고 15일 밝혔다.
이번 점검은 여름 휴가철과 행락철을 맞아 음식점의 위생 상태는 물론, 친절 서비스 이행 여부까지 함께 확인하고 현장 교육도 병행하는 것이 특징이다. 점검은 22일까지 전통시장과 특화거리에 위치한 음식점을 대상으로 진행된다.
점검 항목은 △시설 및 조리기구의 청결 상태 △식품 보관·해동 기준 준수 여부 △종사자 개인위생 △가격표시 등이다. 위반 사항이 적발될 경우 위생 관련 법령에 따라 행정처분 또는 과태료를 부과하며, 불친절 사례에 대해서는 재발 방지를 위한 친절 서비스 교육도 함께 실시할 방침이다.
시 관계자는 “시민과 관광객이 기분 좋게 식사할 수 있는 환경을 만드는 것이 최우선 과제”라며 “비위생 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 단호히 대응하겠다”고 말했다.
시는 앞으로도 민관 합동 모니터링과 음식점 업주 대상 서비스 개선 교육을 지속적으로 추진해, 친절하고 위생적인 음식문화 정착에 힘쓸 방침이다.
