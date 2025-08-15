[속보] 이 대통령 “北 체제 존중, 흡수통일 안해…북 화답 기대”

李 “남북은 원수가 아니다”

李 “9·19 군사합의 선제적 복원”

李 “비핵화는 어려운 과제지만 실마리 찾겠다”

이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며,

고 천명했다.

남북기본합의서에 담긴 이 정신은

이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 이재명 대통령 유튜브 화면 캡처

특히, 남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해

나아가 공리공영·유무상통 원칙에 따라