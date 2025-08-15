[속보] 이 대통령 “北 체제 존중, 흡수통일 안해…북 화답 기대”
李 “남북은 원수가 아니다”
李 “9·19 군사합의 선제적 복원”
李 “비핵화는 어려운 과제지만 실마리 찾겠다”
이재명 대통령이 북한을 향해 “남과 북은 원수가 아니다”라며 “현재 북측의 체제를 존중하고, 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며, 일체의 적대행위를 할 뜻도 없음을 분명히 밝힌다”고 천명했다.
이 대통령은 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 광복절 경축식 경축사에서 남북 관계를 “남과 북은 서로의 체제를 존중하고 인정하되 평화적 통일을 지향하는 과정의 특수관계”라고 정의하며 “신뢰를 회복하고, 단절된 대화를 복원하는 길에 북측이 화답하길 기대한다”고 밝혔다.
이어 “남북기본합의서에 담긴 이 정신은 6·15 공동선언, 10·4 선언, 판문점 선언, 9·19 공동선언에 이르기까지 남북 간 합의를 관통하고 있다”면서 “우리 정부는 기존 합의를 존중하고, 가능한 사안은 바로 이행해 나갈 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 “특히, 남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 ‘9·19 군사합의’를 선제적 단계적으로 복원해 나가겠다”며 “나아가 공리공영·유무상통 원칙에 따라
남북 주민의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 교류 협력 기반 회복과 공동성장 여건 마련에 나서겠다”고 약속했다.
그러면서 “광복 80주년인 올해가 대립과 적대의 시대를 끝내고, 평화공존과 공동성장의 한반도 새 시대를 함께 열어갈 적기”라고 덧붙였다.
북한 비핵화와 관련해 이 대통령은 “평화로운 한반도는 ‘핵 없는 한반도’이며, 주변국과 우호적 협력을 기반으로 하는 한반도”라면서도 “비핵화는 단기에 해결할 수 없는 복합적이고 어려운 과제이나 남북, 미·북 대화와 국제사회의 협력을 통해 평화적 해결의 실마리를 찾아 나가면서 한반도 평화와 남북관계 발전에 대한 국제사회의 지지와 공감대를 넓혀나겠다”고 밝혔다.
