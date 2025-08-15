시사 전체기사

김영록 지사, 고흥서 조생벼 첫 수확 시연…농업인과 현장 소통

입력:2025-08-15 10:12
한국쌀전업농 간담회 개최

농업인 노고 격려…실질적 농정 지원 약속

김영록 전남도지사가 14일 조생벼 수확이 한창인 고흥군 포두면 들녘을 찾아 콤바인으로 벼 수확 시연을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 고흥 포두면을 방문해 한국쌀전업농 전남도연합회 시군회장단과 간담회를 갖고, 조생벼 수확 현장을 찾아 농업인의 노고를 격려하며 실질적인 농정 지원을 약속했다.

15일 전남도에 따르면 전날 포두면에서 열린 쌀전업농 간담회에선 쌀 산업의 현안과 향후 정책 방향을 주제로 쌀전업농 회원들과 허심탄회한 의견을 나눴다.

한국쌀전업농 전남도연합회는 전남 쌀 산업 발전을 위한 지속적인 관심과 지원에 감사의 뜻을 담아 김 지사에게 감사패를 전달했다.

김영록 전남도지사가 14일 고흥 포두면에서 열린 ‘한국쌀전업농 전남도연합회 간담회’에 참석해 신정옥 한국 쌀 전업농 전남도연합회장으로부터 감사패를 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

김 지사는 “쌀 생산 과잉, 소비 감소, 농촌 고령화 등으로 우리 농촌은 복합적인 위기에 직면했지만, 최근 양곡관리법 등 농업 4법 개정안이 국회를 통과하면서 쌀 산업에 새로운 전기가 마련되고 있다”고 강조했다.

간담회에 이어 진행된 조생벼 수확 행사에는 공영민 고흥군수, 송형곤·박선준 전남도의원, 신정옥 한국쌀전업농 전남도연합회장과 시군회장단, 김중권 전남연합회 대외협력부회장 등 30여명이 참석했다.

김영록 지사는 콤바인을 직접 운전하면서 벼 수확 시연에 참여하고, 농업인들과 일일이 인사를 나누며 격려했다.

이어 “올해도 이상기후 등 어려운 여건에서 좋은 결실을 본 농업인께 감사드린다”며 “풍년의 기쁨을 함께 나누게 돼 매우 뜻깊다”고 말했다.

전남도는 앞으로도 고품질 쌀 중심의 생산체계를 구축하고, 국내외 대형 유통업체와의 업무협약(MOU) 등을 통해 전남 쌀의 유통과 판로를 확대할 계획이다.

김영록 전남도지사가 14일 조생벼 수확이 한창인 고흥군 포두면 들녘을 찾아 관계자로부터 벼 작황과 농가 애로사항을 청취하며 격려하고 있다. 전남도 제공

고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

