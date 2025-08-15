“다큐 3일 약속 보러왔는데”…구 안동역 폭발물 신고 소동
경북 안동 구 안동역 앞 광장에 폭발물을 터트리겠다는 신고가 15일 접수돼 경찰이 현장을 수색 중이다.
경북경찰청 등에 따르면 이날 오전 7시37분쯤 유튜브 라이브 방송 채팅창에 ‘구 안동역 광장에 폭발물을 터트리겠다’라는 글이 올라왔다.
경찰은 인근 파출소와 안동경찰서 초동대응팀 및 경찰특공대 등을 투입, 현장을 통제한 채 수색 작업을 벌이고 있다.
다만 현장에서 특별한 물체는 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
이날은 2015년 KBS 2TV ‘다큐멘터리 3일’에 출연했던 여대생들과 PD가 만나기로 한 날이라 광장에는 방송 관계자 및 시민 수백여 명이 모여 있었다.
당시 방영된 ‘청춘, 길을 떠나다-내일로 기차여행 72시간’에선 기차 여행 중이던 대학생 두 명과 제작진이 “10년 뒤에 여기서 다시 만나자”고 약속했다.
약속한 날짜가 다가오면서 해당 영상이 온라인상에 빠르게 퍼졌고, 만남 성사 여부에 관심이 쏠렸다.
제작진은 최근 자신의 SNS에 “열차가 떠난 뒤 아홉 번의 여름을 지나 열 번째 그날이 오고 있다”고 적기도 해 여운을 더했다.
이에 KBS는 다큐멘터리 3일이 2022년 종영했지만, 특별판을 편성해 이들의 만남을 방영하기로 했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
