롯데케미칼 여수공장, 혹서기 맞아 ‘장애인 물썰매 나들이’ 지원
쌍봉종합사회복지관서 장애인 햇터교실 진행
롯데케미칼 여수공장은 여수시 쌍봉종합사회복지관과 함께 장애인 햇터교실을 진행했다고 15일 밝혔다.
신나는 씽씽 물썰매 나들이로 진행되는 이 프로그램은 2015년부터 11년째 롯데케미칼 기초소재에서 150만원을 지원하고 있다. 혹서기를 맞아 여수지역 장애인들에게 문화와 여가 활동을 통해 일상생활의 활력을 찾을 수 있도록 하고 있다.
지난 13일 현천 가족놀이공원에서 진행한 행사에는 쌍봉종합사회복지관 장애인 16명과 직원 및 자원봉사자가 함께 했다.
물썰매 타기 전 안전교육 및 이용방법을 듣고 슬라이딩 물썰매타기 놀이, 토끼와 말에게 먹이주기 체험도 가졌다.
이날 행사를 지원한 롯데케미칼 김성권 생산본부장은 “해당 행사를 통해 지역 장애인이 일상생활의 스트레스를 날릴 수 있는 기회가 되었으면 좋겠다”며 “앞으로도 롯데케미칼은 지역사회와 함께 다양한 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.
롯데케미칼 여수공장은 독거어르신을 위한 주거환경 개선사업, 다문화와 조손 가정을 위한 생필품 지원, 지역아동센터 지원 등 지역사회에 지속적인 관심을 갖고 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
