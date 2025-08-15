[속보] 김정은 “북·러 단결 힘 무궁”…한·미 언급 없어
김정은, 광복 80주년 경축행사서 연설
“두 나라 언제 어느 때나 역사 옳은 편 서 있었다”
김정은 북한 국무위원장이 ‘조국해방의 날’로 부르는 광복 80주년 경축행사 연설에서 러시아와의 밀착을 재차 강조했다.
김 위원장은 “숭고한 이념과 진정한 우의로 맺어지고 혁명을 피로써 지원하는 역사와 전통을 주추로 하고있는 조로(북·러) 단결 힘은 무궁하다”고 강조했다.
김 위원장은 미국을 직접적으로 비난하거나 우리 정부를 겨냥한 언급을 내놓지 않았다.
15일 조선중앙통신은 김 위원장이 전날 평양 개선문광장에서 열린 ‘조국해방 80돌 경축대회’에 참석해 이 같이 연설했다고 보도했다. 김 위원장이 광복절 계기로 공개 연설을 한 것은 처음이다.
김 위원장은 “오늘 조로 친선관계는 역사에 전무한 동맹관계로 발전되고 있으며 신나치즘의 부활을 저지시키고 주권과 안전, 국제적 정의를 수호하기 위한 공동의 투쟁 속에서 공고화되고 있다”고 밝혔다.
이어 “우리 두 나라는 언제 어느 때나 역사의 옳은 편에 서 있었으며 오늘도 패권을 반대하고 공평과 정의를 요구하는 인류의 지향과 요구를 견결한 투쟁으로써 대변하고 있다”고 덧붙였다.
그러면서 “조선과 로씨야(러시아)는 지금 나라 존엄과 주권, 세계의 평화와 안정을 위한 투쟁의 한 전호에서 또다시 정의의 역사를 창조하고 있다”고 강조했다.
김 위원장은 “오늘 국제무대에서는 주권국가들의 권리와 이익을 침탈하는 제국주의자들의 극단적인 만용이 그 어느 때보다 심각해지고 있다”면서 미국 등 서방을 우회적으로 비판했다.
행사에는 북한 최고인민회의 초청으로 방북한 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장 대표단과 안드레이 말리쉐프 러시아 문화성 차관 등이 참석했다.
볼로딘 의장은 블라디미르 푸틴 대통령이 김 위원장에게 보낸 축전을 북한 주민들이 지켜보는 가운데 대독했다. 이어진 경축공연 마지막도 러시아 국가가 장식했다.
이런 상황에서 김 위원장은 조국해방 80주년을 기념해 김일성 주석과 김정일 국방위원장 시신이 안치된 금수산태양궁전을 참배했다.
또 독립운동가들이 묻힌 대성산 혁명열사릉을 찾아 오진우, 오백룡, 김일, 최춘국, 강건, 김책, 안길, 류경수, 최현, 림춘추 반신상에 헌화했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
