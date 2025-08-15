시사 전체기사

“존경합니다” 흙탕물에 맨손 넣어 배수구 뚫은 ‘빗속 영웅’

입력:2025-08-15 07:06
수정:2025-08-15 07:11
공유하기
글자 크기 조정
지난 14일 경기도 고양 화정역 인근 한 도로에서 여성이 흙탕물에 손을 넣은 채 배수구에서 쓰레기를 건져올리고 있다. 인스타그램 캡처

지난 13~14일 수도권을 중심으로 강한 비가 내린 가운데 경기도 고양 화정역 인근 도로에서 맨손으로 배수구를 뚫는 한 시민 모습이 포착됐다.

14일 한 SNS 계정에는 “멋진 시민의식 존경합니다”라는 글과 함께 한 여성의 모습을 담은 영상이 올라왔다.

해당 영상이 촬영된 곳은 지하철 3호선 화정역 인근이다. 이 여성은 침수된 도로 옆 인도에 쪼그려 앉은 채 흙탕물 안으로 손을 집어 넣어 쓰레기 등을 꺼낸다. 배수구가 쓰레기로 막혀 빗물이 고이자 이를 직접 치운 것으로 보인다.

이 영상은 ‘좋아요’를 2만5000개 넘게 받는 등 누리꾼들의 관심을 집중시켰다.

누리꾼들은 “보이지 않는 영웅” “누가 저렇게 할 수 있을까. 멋지다” “쉽지 않은 행동인데 멋있다” “존경한다” 등 긍정적인 반응을 보였다.

한 누리꾼은 “맨손을 집어넣으면 큰일 날 수 있어 주의해야 한다”고 말했다.

지난 이틀간 경기도 서북부에는 많은 비가 내렸다. 전날 오후 3시 기준 누적 강수량은 경기도 파주 317.5㎜, 인천 옹진 289.6㎜, 인천 중구 운남 288.5㎜이었다.

영상이 촬영된 고양시에도 강한 비로 인한 피해가 발생했다.

덕양구 한 빌라 옆 공터에 가로 1.5ｍ, 세로 3ｍ, 깊이 2∼3ｍ 크기의 땅 꺼짐 현상이 발생했고, 비닐하우스가 침수돼 6명이 고립되기도 했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“할아버지가 목숨 바친 조국 항상 긍지 가지고 살고 있다”
강릉·경주에 집 또 사도 1주택 혜택… ‘세컨드홈 특례’ 9곳 추가
‘이재명 변호인’ 13명 국가 요직에… 여권서도 우려 목소리
‘이재명 변호인’ 13명 국가 요직에… 여권서도 우려 목소리
‘활짝 웃는 유관순’ 524만뷰… “AI로 독립운동가 복원, 뜨거운 반응에 놀랐죠”
[속보] ‘광복절 특사’ 조국, 서울남부교도소 출소
분리 앞둔 신세계 정용진·정유경, 상반기 보수 20억
케데헌 OST 작곡가 이재가 만든 ‘광복 80년 기념곡’
국민일보 신문구독