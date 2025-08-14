시사 전체기사

정동영 “북한 체제 인정…흡수통일 추구 안한다”

입력:2025-08-14 22:14
공유하기
글자 크기 조정
정동영 통일부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경협·교역·금강산 기업 단체 면담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정동영 통일부 장관이 14일 이재명 정부의 통일 정책이 1991년 ‘남북 기본합의서’에 기반해 추진될 것이라고 말했다. 남북 기본합의서는 북한의 체제를 인정하고 존중하며, 북한의 붕괴나 흡수 통일을 추구하지 않을 것이라는 내용을 골자로 한다.

정 장관은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘원코리아 국제포럼’ 축사에서 “새 정부의 대북 정책은 새로운 것이 아니다. 1991년 12월 당시 보수 정부였던 노태우 정부가 북한과 체결한 ‘남북 기본합의서’에 입각한 것”이라며 이같이 말했다.

그는 남북기본합의서 제1~6조를 언급하며 새 정부는 북한 체제를 인정하고 존중하며 내정에 간섭하지 않고 비방과 중상하지 않을 것이라고 말했다.

이어 북한 붕괴나 흡수 통일을 추구하지 않고, 평화 체제를 향한 꿈을 포기하지 않고 전진할 것이며 무력을 사용하지 않을 것이라고 강조했다.

김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 정부의 긴장 완화 조치를 ‘기만극’이라고 깎아내렸음에도 남북 평화 정착을 위한 정상화 조치를 이어가겠다는 의지를 재확인한 것이다.

앞서 정 장관은 이날 오전 통일 교육 유관기관 관계자들과 만나 평화·통일·민주시민교육 추진 방향에 대한 의견을 수렴했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
산업1부
백재연 기자
690
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
상반기 나라살림 적자 94조원… 역대 4번째 규모
한진그룹, 조원태 회장 상반기 보수 92억2400만원
윤석열 ‘까르보불닭’, 김건희 ‘팥빙수’…광복절 특식 살펴보니
“우리가 알던 ‘방첩사’는 사라진다”… 재창설인가, 기능 이관인가
옥중처세·50㎞ 외출 보고…재건 노린 신남부동파 검거
윤석열, 이틀 연속 한림대병원 안과행…실명 위험 호소
북에 납치됐는데 ‘반공법 위반’ 유죄받은 어부들...51년만 보상
김건희, 수갑 찬 채 호송차 탑승…구속 후 첫 조사
국민일보 신문구독