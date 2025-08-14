정동영 “북한 체제 인정…흡수통일 추구 안한다”
정동영 통일부 장관이 14일 이재명 정부의 통일 정책이 1991년 ‘남북 기본합의서’에 기반해 추진될 것이라고 말했다. 남북 기본합의서는 북한의 체제를 인정하고 존중하며, 북한의 붕괴나 흡수 통일을 추구하지 않을 것이라는 내용을 골자로 한다.
정 장관은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘원코리아 국제포럼’ 축사에서 “새 정부의 대북 정책은 새로운 것이 아니다. 1991년 12월 당시 보수 정부였던 노태우 정부가 북한과 체결한 ‘남북 기본합의서’에 입각한 것”이라며 이같이 말했다.
그는 남북기본합의서 제1~6조를 언급하며 새 정부는 북한 체제를 인정하고 존중하며 내정에 간섭하지 않고 비방과 중상하지 않을 것이라고 말했다.
이어 북한 붕괴나 흡수 통일을 추구하지 않고, 평화 체제를 향한 꿈을 포기하지 않고 전진할 것이며 무력을 사용하지 않을 것이라고 강조했다.
김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 정부의 긴장 완화 조치를 ‘기만극’이라고 깎아내렸음에도 남북 평화 정착을 위한 정상화 조치를 이어가겠다는 의지를 재확인한 것이다.
앞서 정 장관은 이날 오전 통일 교육 유관기관 관계자들과 만나 평화·통일·민주시민교육 추진 방향에 대한 의견을 수렴했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사